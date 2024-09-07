Boluspor'da Yeni Dönem: Ufuk Kahraman İle Anlaşma Sağlandı

Boluspor'da Ufuk Kahraman Dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni teknik direktörü Ufuk Kahraman ile anlaşma sağladı. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki Kahraman ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Aldığı Yardımcılar

Açıklamaya göre, Kahraman'ın yardımcılığını Yasin Özbudak, Volkan Çırak, Ertunga Kuşhan ve Umut Bayan üstlenecek. Bu ekip, Boluspor'un hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacak.

Boluspor, yeni yapılanmasıyla birlikte ligde daha başarılı bir performans sergilemeyi amaçlıyor.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Boluspor, teknik direktör Ufuk Kahraman ile anlaştı.