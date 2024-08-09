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Boluspor, Enes Alıç'ı Kadrosuna Kattı

Boluspor, sol bek Enes Alıç ile bir yıllık geçici transfer anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:42
Boluspor, Enes Alıç'ı Kadrosuna Kattı

Boluspor, Yeni Transferini Duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sol bek oyuncusu Enes Alıç’ı kadrosuna kattı. Kulüp, yaptığı resmi açıklamada Alagöz Holding Iğdır FK'dan Enes Alıç ile geçici transfer için bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Enes Alıç’ın Kariyeri

26 Ağustos 1999 doğumlu olan Enes Alıç, futbol kariyerine Anamur Belediyespor’da başladı. Sonrasında Buca Geliştirme Spor ile profesyonel anlamda adım attı ve ardından Bucaspor 1928 ile Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında da forma giydi.

Yeni sezonda Boluspor'un savunma hattında önemli rol oynaması beklenen Alıç, taraftarları heyecanlandırıyor.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig takımı Boluspor, sol bek Enes Alıç'ı renklerine bağladı.

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