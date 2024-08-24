Boluspor, Esenler Erokspor'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig Maç Özeti

Bolu - Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele sonucu Boluspor, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maç Detayları

Maçın hakemliğini Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas ve Onur Gülter üstlendi. Buluşma boyunca iki takım da etkili bir performans sergilese de, Boluspor galibiyet için gerekeni yaptı.

Gol İstatistikleri

Boluspor'un gollerini Avramovski, 45 ve 81. dakikalarda atarken; Esenler Erokspor'un tek golü Faye tarafından 72. dakikada geldi.

Sarı Kartlar

Maç boyunca yaşanan bazı tartışmalar sonucu, Esenler Erokspor'dan Oğuz Ceylan 13. dakikada; Boluspor'dan ise Burak Asan 87. dakikada sarı kart gördü.