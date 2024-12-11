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Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Boluspor, Fatih Karagümrük ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Kahraman, önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:17
Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Boluspor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde, teknik direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 90 dakika sürdü ve kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalara odaklandı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahraman, son iki haftada oynadıkları karşılaşmalardan mağlubiyetle ayrıldıklarını hatırlatarak, “Ligde son iki haftaya kadar play-off grubundaydık. Oyuncularımla yaptığım analizlerle güçlü yanlarımızı nasıl tekrar kazanabiliriz diye konuştuk. Kazanabileceğimiz iki maçımız var. Özellikle Karagümrük ve arkasından Kocaeli maçı.” değerlendirmesini yaptı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman gazetecilere açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük...

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor deplasmanda oynayacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Boluspor'un teknik direktörü Arif Ufuk Kahraman gazetecilere açıklamada bulundu.

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