Boluspor, Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürdü: Mustafa Er'den Destek Çağrısı

Boluspor, 19 Eylül Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını Mustafa Er yönetiminde Karaçayır'daki tesislerde sürdürdü; teknik çalışmalar ve mali destek çağrısı öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:24
Boluspor, Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürdü: Mustafa Er'den Destek Çağrısı

Boluspor, Hatayspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman ve Hazırlık Süreci

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan idman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Er, takımın üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazandığını belirtti ve Hatayspor deplasmanına iki gün önce giderek hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Mustafa Er şunları söyledi: "Cuma günü takımımızdan iyi reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Kendi maçımızı oturup konuştuk, görüntüleri izledik. Nerelerde hata yaptık, nasıl daha iyi olabiliriz, Hatayspor'la alakalı planı nasıl uygulayabiliriz, hepsini oyuncularımıza gösterdik. Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz."

Mali Durum ve Destek Çağrısı

Mustafa Er, yönetimin büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayarak kulübün mali yapısına dikkat çekti ve dışarıdan destek çağrısında bulundu.

Er'in açıklaması şöyle: "Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladı. Şu an içeride oyuncu grubumuzun, teknik ekibin ve personelin hiçbir alacağı yok. Maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Barcelona bile sponsorluklarla, reklamlarla, stat gelirleriyle ayakta duruyor. Yalnızca yönetici katkısıyla sezonu bitiremeyiz. Valimizden, belediye başkanımızdan, STK'lardan, iş insanlarından bu kulübe destek olmalarını istiyorum."

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Uluslararası Runkara Yarı Maratonu 5 Ekim'de
2
Boluspor, Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürdü: Mustafa Er'den Destek Çağrısı
3
Eintracht Frankfurt, Galatasaray Maçı Öncesi Hazır
4
Serdal Adalı: Beşiktaş’ta 25 Ayrılık, 12 Transfer ve Yeni Vizyon
5
13. Avrupa Üniversitelerarası Masa Tenisi Şampiyonası Burdur'da Sona Erdi
6
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Kanada'yı 3-0 Yenip Grup Lideri Oldu
7
Futbol Camiasından A Milli Basketbol Takımı'na Tebrikler — EuroBasket 2025

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa