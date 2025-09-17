Boluspor, Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürdü: Mustafa Er'den Destek Çağrısı

Boluspor, Hatayspor Deplasmanına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman ve Hazırlık Süreci

Kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Mustafa Er yönetiminde antrenman yaptı. Isınma koşusuyla başlayan idman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.

Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Mustafa Er, takımın üst üste aldığı galibiyetlerle özgüven kazandığını belirtti ve Hatayspor deplasmanına iki gün önce giderek hazırlıklarını tamamlayacaklarını söyledi.

Mustafa Er şunları söyledi: "Cuma günü takımımızdan iyi reaksiyon göreceğimizi umuyorum. Kendi maçımızı oturup konuştuk, görüntüleri izledik. Nerelerde hata yaptık, nasıl daha iyi olabiliriz, Hatayspor'la alakalı planı nasıl uygulayabiliriz, hepsini oyuncularımıza gösterdik. Cuma gününe hazır olduğumuzu düşünüyorum. İnşallah çıkıp istediğimizi alarak evimize döneceğiz."

Mali Durum ve Destek Çağrısı

Mustafa Er, yönetimin büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayarak kulübün mali yapısına dikkat çekti ve dışarıdan destek çağrısında bulundu.

Er'in açıklaması şöyle: "Bugüne kadar bütün finansı kendileri sağladı. Şu an içeride oyuncu grubumuzun, teknik ekibin ve personelin hiçbir alacağı yok. Maaşlar ödendi, primler ödeniyor. Ama bu nereye kadar gidecek? Dünyada böyle bir organizasyon olmaz. Barcelona bile sponsorluklarla, reklamlarla, stat gelirleriyle ayakta duruyor. Yalnızca yönetici katkısıyla sezonu bitiremeyiz. Valimizden, belediye başkanımızdan, STK'lardan, iş insanlarından bu kulübe destek olmalarını istiyorum."