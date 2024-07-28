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Boluspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor'un teknik direktörü Serhat Gülpınar, sezon hedeflerini açıkladı ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:57
Boluspor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Boluspor Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

Teknik direktör Serhat Gülpınar, "Geçen sezon play-off oynayan Boluspor vardı. Bu sezon da en kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz," açıklamasında bulundu.

Antrenman Detayları

Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde antrenmanlarına devam ediyor. Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen bu idmanda futbolcular, kuvvet, kondisyon ve koordinasyon çalışmaları yaptı. İdmanı izlemek için tribünleri dolduran taraftarlar, takıma destek olmak amacıyla tezahüratlarda bulundu.

Eksiklikler Gideriliyor

Serhat Gülpınar, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, eksiklikleri gidermek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Geçen sezondan kalan iskelet kadroya birkaç yeni futbolcu eklediklerini, 1 veya 2 transfer daha gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı. Gülpınar, ayrıca, lig avantajı sağlamak amacıyla maçlarla takımı hazır duruma getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Rekabet Dolu Bir Lig

Gülpınar, Trendyol 1. Lig’in zorlu rekabetine dikkat çekerek, Süper Lig’den düşen ve alt liglerden çıkan takımların güçlü kadrolara sahip olduğunu vurguladı. Bu durumun Türk futbolunun kalitesini artıracağını belirten teknik direktör, keyifli maçların bizi beklediğini söyledi.

Sezon Hedefleri

Boluspor’un geçen sezon play-off oynamasını hatırlatan Gülpınar, "En kötü ihtimalle play-off oynamak için mücadele edeceğiz. Ancak bu sezon gruba kalmanın çok daha zor olacağını biliyoruz. İnşallah yine zirveye oynayan bir takım olacağız. Öncelikli hedefimiz, sistemimizi oturtmak ve güzel bir oyun sergilemek, çünkü başarılar da bunun sonucunda gelecektir," şeklinde konuştu.

Gülpınar, Boluspor taraftarının desteğinin altını çizerken, bu durumu sezon boyunca önemle değerlendirmek gerektiğini ifade etti.

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