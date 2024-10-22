Boluspor, İstanbulspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Boluspor'un Maç Öncesi Hazırlıkları

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, Uğur Okulları İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Takım, antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmalara ağırlık veriyor.

Tesislerde Çalışmalar Devam Ediyor

Teknik direktör Ufuk Karaman önderliğinde Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde gerçekleştirilen idman, takımın maç için hazır hale gelmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Maç Tarihi ve Saati

Kırmızı beyazlı temsilcimiz, yarınki antrenman sonrasında 10. hafta mücadelesi için hazırlıklarını tamamlayacak. Takım, 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşacak.