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Boluspor, Keçiörengücü'ne Hazırlanıyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 16:03
Boluspor, Keçiörengücü'ne Hazırlanıyor

Boluspor, Ankara Keçiörengücü Maçı Hazırlıklarını Devam Ettiriyor

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı için çalışmalara devam ediyor. Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde, teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kırmızı-beyazlı ekip ısınma koşusunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Yenilenen Kadro ve Hedefler

Gülpınar, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Esenler Erokspor karşısında aldıkları 3 puanın moral ve özgüven anlamında önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca, transfer dönemi bitmeden kulüp olarak 1-2 mevki üzerinde tasarruf yapmayı planladıklarını belirtti.

Gülpınar, "Şu an sayımız yeterli değil. Transfer gerçekleştirdik ama takıma adaptasyonları, fiziksel anlamda maç oynayabilecek seviyeye gelmeleri zaman alabiliyor. İlk milli maç arasından sonra takımın daha net şekilde hazır olabileceğini düşünüyordum. Yine aynı yerdeyiz. İnşallah milli maç arasından sonra takım, yüzde 100 olmasa bile yüzde 80-90 civarında hazır olacaktır," ifadelerini kullandı.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 31 Ağustos Cumartesi günü...

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 31 Ağustos Cumartesi günü...

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü ile 31 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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