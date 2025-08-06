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Boluspor, Rahman Buğra Çağıran ile Anlaştı

Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:13
Boluspor, Rahman Buğra Çağıran ile Anlaştı

Boluspor, Rahman Buğra Çağıran'ı Renklerine B bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran’ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol Kariyeri

Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran, sırasıyla Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.

Boluspor'un yeni transferi, hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.

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