Boluspor, Rahman Buğra Çağıran ile Anlaştı

Boluspor, Rahman Buğra Çağıran'ı Renklerine B bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran’ı kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, 30 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol Kariyeri
Futbol kariyerine Trabzonspor altyapısında başlayan Rahman Buğra Çağıran, sırasıyla Yeni Malatyaspor, Hatayspor, Samsunspor, Erzurumspor ve Gençlerbirliği takımlarında forma giydi.
Boluspor'un yeni transferi, hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ı transfer etti.