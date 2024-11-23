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Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçerek Evinde Kazanmaya Devam Ediyor

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, ev sahibi avantajını sürdürmek istediklerini belirtti. Şanlıurfaspor'un teknik direktörü ise hava koşullarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 20:08
Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçerek Evinde Kazanmaya Devam Ediyor

Boluspor, Şanlıurfaspor'u 1-0 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, Şanlıurfaspor karşısında 1-0 galip gelerek evinde kazanma serisini sürdürdü. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Bu alışkanlığımızı asla bırakmak istemiyoruz," dedi.

Maçın Özeti ve Hava Şartları

Kahraman, hava koşullarının maça etkisini değerlendirirken, "Tamamen fizik gücüne ve ikili mücadeleye dayalı, ayakta kalan takımın kazanacağı bir maçtı," şeklinde konuştu. Takımının sergilediği oyun tarzının hava şartlarına uygun olduğunu vurgulayan Kahraman, "Attığımız gol geçiş oyununda oldu. Bir hafta boyunca oyuncularımızla pozisyonları sonlandırma çalıştık. Bu zor zeminde iyi bir vuruşla kazanmayı bildi takımım," dedi.

Gelecek Hedefler

Kahraman, haftaya Sakaryaspor deplasmanına gideceklerinin altını çizerken, "Bu 3 puan çok iyi oldu. Evimizde kazanmaya devam ediyoruz. Sakarya maçını kazanarak yerimizi daha da sağlam hale getirmek istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor Cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, iki takım oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutladı. Maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Saha zemini nedeniyle gol atanın kazanacağı bir maç olduğunu düşündüm. Rakip attı ve biz hata yaptık," dedi. Karafırtınalar, hava koşullarındaki zorluğun maçın kalitesini etkilediğini belirterek, "Bu hava koşullarında maç oynatmak ne kadar doğru? Ben burada üç sene çalıştım ağır şartlarda maçlar oynadık ama böyle bir sahada maç oynamadım. Önemli olan, takımımızın önümüzdeki maçlara konsantre olmasıdır," diyerek sözü Ankara Keçiörengücü maçı için konsantrasyona aktardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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