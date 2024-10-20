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Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, Ahlatcı Çorum FK zaferini değerlendirdi. Özbalta ise dalgalanmaya dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 20:46
Boluspor ve Ahlatcı Çorum FK Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman'ın Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 9. Haftasında Ahlatcı Çorum FK'yı 2-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Ufuk Kahraman, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda da kazanmanın önemine vurgu yaptı. Kahraman, iki haftalık milli arayı verimli bir şekilde değerlendirdiklerini, antrenman ve sistematik anlamda iyi hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

Kahraman, rakiplerini analiz ettiklerini ve oyun planını başarılı bir şekilde devreye soktuklarını ifade ederek, "İlk yarı ve ikinci yarıda birçok gol pozisyonuna girdik. Üç puan aldık ve bu başarımızı devam ettirmek zorundayız," dedi.

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta'nın Görüşleri

Ahlatcı Çorum FK'nın teknik direktörü Serkan Özbalta ise takımında yaşanan dalgalanmaları ele aldı. Özbalta, "Herkesin herkesi yenebileceği bir ligdeyiz ve bu dalgalanmayı aşmamız gerekiyor." dedi. Özbalta, geçen sezon 57 yıl aradan sonra 1. Lig'e dönen Çorum FK'nın tarihine dikkat çekerek, "Ciddi bir enerji kaybı yaşıyoruz. Bu tamamen bir sistem sorunu. Oyuncularımız sahada ellerinden geleni yapıyor ama bu yeterli olmuyor. Bazen kırılmalar yaşanıyor. Artık hızlı bir şekilde seri galibiyetlere ihtiyacımız var," şeklinde konuştu.

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