Boluspor vs Esenler Erokspor: Fikret Çeliktaş ve Mehmet Altıparmak'ın Maç Değerlendirmeleri

Boluspor, Esenler Erokspor'u 2-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonunda Boluspor'un Teknik Direktörü Fikret Çeliktaş, taraftar ve oyuncuların iş birliğiyle takımı daha da ileriye taşıyacaklarına inandığını belirtti.

Fikret Çeliktaş'ın Açıklamaları

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, stadyumda bulunan ve takıma destek veren taraftara teşekkür eden Çeliktaş, karşılaşmayı televizyonda izleyen Boluluları da takıma destek olmaya davet etti. İlk yarıda takımlarının yüksek tempoda oynadığını belirten Çeliktaş, "Oyuncularımız söylenen her şeyi yaptı. Yüksek tempoda maç oynandı," dedi.

İlk yarıda golü bulduktan sonra takımın ikinci yarıda düşüş yaşadığını ifade eden Çeliktaş, "Bu, zamanla üzerinde çalışarak halledeceğimiz bir durum. Bunu gün geçtikçe daha iyi duruma getireceğiz. İyi ve tempolu oynayabilen bir takımız. Bunu 90 dakikaya yaymak için çalışmalar yapacağız," şeklinde konuştu.

Çeliktaş, yeni oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte Boluspor'un daha güçlü bir takım olacağını vurgulayarak, "Ben inanıyorum ki taraftarımız ile oyuncularımız birleşerek, Boluspor'u layık olduğu yerlere getirecek," ifadelerini kullandı.

Mehmet Altıparmak: Lige Isınıyoruz

Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, karşılaşmanın güzel geçtiğini belirterek, oyuncularının mücadelesini takdir etti. "Yeni bir takımız. Lige yeni yeni ısınıyoruz. Böyle maçları daha çok oynayacağız. Oyuncularımızın isteği, arzusu ve mücadelesi çok iyi. Onları tebrik ediyorum," dedi.

Altıparmak, takımın eksiklerinin bulunduğunu hatırlatarak, "Daha çok çalışacağız. Yeni oyuncularımız geldi, bazı oyuncularımızı henüz oynatamadık. İnşallah önümüzdeki hafta tam kadro olarak sahada olacağız," ifadelerinde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Boluspor, Esenler Erokspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Bolusporlu Oulare (solda) rakipleri ile mücadele etti.