Borussia Dortmund'da Niko Kovac Dönemi Başladı

Borussia Dortmund'da Yeni Bir Dönem: Niko Kovac

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yollarını ayrılmasının ardından yeni bir döneme adım attı. Hırvat teknik adam Niko Kovac, takımın başında göreve getirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Borussia Dortmund, Niko Kovac'ı yeni teknik direktör olarak görevlendirdi. Berlin doğumlu 53 yaşındaki teknik adam ile 30 Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşme imzalandı. Kovac, önümüzdeki Pazar günü kulübün Heidenheim'a karşı oynayacağı Bundesliga maçının ardından resmi olarak göreve başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Dortmund, yaklaşık yedi ay süren teknik direktörlük görevini üstlenen Nuri Şahin ile 22 Ocak'ta yolların ayrıldığını duyurmuştu. Şimdi gözler, Niko Kovac yönetimindeki yeni Dortmund'a çevrildi.