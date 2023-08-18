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Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu

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Borussia Dortmund, Gökdeniz Gürpüz transferini duyurdu
2023-2024 sezonuna şampiyonluk macerasına kaldığı yerden devam etmek isteyen ve sezona damga vuracak transferlerle başlayan Galatasaray’da taraftarlarını heyecanlandıran sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar…

Yeni sezona hızlı başlayan Galatasaray’da hareketlilik devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekip yeni sezona muhteşem bir şekilde hazırlanıyor. Detaylar haberimizde…

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BORUSSİA DORTMUND GENÇ YILDIZ GÖKDENİZ GÜRPÜZ'ÜN TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI! "GALATASARAY İLE ANLAŞTIK"

Transferlerine devam eden Galatasaray, Borussia Dortmund'un alt yaş liglerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşmaya vardı. Detaylar burada...

Yaptığı transferlerle oldukça ses getiren Galatasaray, isimler açısından mutlu sona geldi. Kırmızı Şeytanlar, Alman devi Borussia Dortmund'dan genç bir oyuncuyu kadrosuna katmak üzere. Sarı-kırmızılı ekip, Dortmund'un alt yaş liglerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşmaya vardı.

ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI

Türkiye U17 milli takımında forma giyen Gürpüz, Dortmund'da takım arkadaşları ve teknik direktörle vedalaştı.

"GALATASARAY İLE ANLAŞTIK!"

Borussia Dortmund'un alt yapı koordinatörü Lars Ricken, "Gökdeniz Gürpüz'ün gitmesine çok üzüldük. Ancak Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istiyor. Galatasaray ile Gökdeniz için uzun süredir pazarlık yapıyoruz ve görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.

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