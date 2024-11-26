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Boston Celtics, Los Angeles Clippers'ı 126-94 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetine ulaşarak etkileyici bir performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:01
Boston Celtics, Los Angeles Clippers'ı 126-94 Yenerek 6. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics'ten Şahane Performans

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Los Angeles Clippers'ı 126-94 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti. Bu sonuç, Celtics'in sezon boyunca sürdürdüğü güçlü performansın bir yansıması oldu.

Jayson Tatum ve Takım Arkadaşları Öne Çıktı

Ev sahibi takımda Jayson Tatum, 20 sayı ve 9 ribaunt ile önemli bir katkı sağlarken; Payton Pritchard da 20 sayı ve 4 asistle dikkat çekti. Derrick White, 19 sayı ve 7 asistlik performansıyla başarılı bir maç çıkarırken, Jaylen Brown da 17 sayı ve 6 ribauntla takımının galibiyetine destek verdi. Uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Kristaps Porzingis ise 16 sayı ve 6 ribaunt üretti.

Clippers'ta Zubac ve Harden Işıldadı

Clippers tarafında Ivica Zubac, 23 sayı ve 10 ribaunt ile öne çıkarken; James Harden ise 19 sayı, 8 ribaunt ve 9 asistle çabasını gösterdi. Ancak bu etkileyici performans, takımının sezonun 8. yenilgisini önlemeye yetmedi.

Diğer Maç Sonuçları

NBA'de devam eden karşılaşmalarda, New York Knicks deplasmanda Denver Nuggets'ı 145-118 mağlup etti. Knicks'te OG Anunoby kariyer rekoru kırarak 40 sayı attı. Ayrıca, Karl-Anthony Towns 30 sayı ve 15 ribaunt; Jalen Brunson ise 23 sayı ve 17 asistle oynadı.

Diğer sonuçlar ise şöyle:

  • Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 114-110
  • Detroit Pistons-Toronto Raptors: 102-100
  • Charlotte Hornets-Orlando Magic: 84-95
  • Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 126-94
  • Atlanta Hawks-Dallas Mavericks: 119-129
  • Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers: 123-98
  • Denver Nuggets-New York Knicks: 118-145
  • Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 109-130
  • Golden State Warriors-Brooklyn Nets: 120-128

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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