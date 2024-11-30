Boston Celtics Üst Üste 7. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Chicago Bulls'u Yenerek 7. Galibiyetini Elde Etti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 mağlup ederek art arda 7. galibiyetini kazandı. Bu karşılaşma ile birlikte Celtics, Doğu Konferansı'ndaki güçlü konumunu pekiştirdi.
Tatum ve Pritchard'ın Şovuna Tanıklık Ettik
Celtics'in son şampiyonu Jayson Tatum, 35 sayı ve 14 ribaunt ile dikkat çekerken, Payton Pritchard da 29 sayıyla katkı sağladı. Böylece Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.
Bulls'ta Vucevic Rekor Kırdı Fakat Yetersiz Kaldı
Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı atarak kişisel sezon rekorunu kırmasına rağmen, bu performansı galibiyete yetmedi.
Diğer NBA Sonuçları
NBA'de oynanan diğer maçlarda elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:
- Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 120-109
- Brooklyn Nets - Orlando Magic: 100-123
- Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers: 93-92
- Indiana Pacers - Detroit Pistons: 106-130
- Miami Heat - Toronto Raptors: 121-111
- Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder: 93-101
- Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 115-106
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.