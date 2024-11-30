Boston Celtics Üst Üste 7. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Chicago Bulls'u Yenerek 7. Galibiyetini Elde Etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 mağlup ederek art arda 7. galibiyetini kazandı. Bu karşılaşma ile birlikte Celtics, Doğu Konferansı'ndaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Tatum ve Pritchard'ın Şovuna Tanıklık Ettik

Celtics'in son şampiyonu Jayson Tatum, 35 sayı ve 14 ribaunt ile dikkat çekerken, Payton Pritchard da 29 sayıyla katkı sağladı. Böylece Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Bulls'ta Vucevic Rekor Kırdı Fakat Yetersiz Kaldı

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı atarak kişisel sezon rekorunu kırmasına rağmen, bu performansı galibiyete yetmedi.

Diğer NBA Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarda elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans : 120-109

- : 120-109 Brooklyn Nets - Orlando Magic : 100-123

- : 100-123 Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers : 93-92

- : 93-92 Indiana Pacers - Detroit Pistons : 106-130

- : 106-130 Miami Heat - Toronto Raptors : 121-111

- : 121-111 Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder : 93-101

- : 93-101 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 115-106

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.