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Boston Celtics Üst Üste 7. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini elde etti. Jayson Tatum ve Payton Pritchard öne çıktı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:39
Boston Celtics Üst Üste 7. Galibiyetini Aldı

Boston Celtics, Chicago Bulls'u Yenerek 7. Galibiyetini Elde Etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, Chicago Bulls'u 138-129 mağlup ederek art arda 7. galibiyetini kazandı. Bu karşılaşma ile birlikte Celtics, Doğu Konferansı'ndaki güçlü konumunu pekiştirdi.

Tatum ve Pritchard'ın Şovuna Tanıklık Ettik

Celtics'in son şampiyonu Jayson Tatum, 35 sayı ve 14 ribaunt ile dikkat çekerken, Payton Pritchard da 29 sayıyla katkı sağladı. Böylece Celtics, deplasmanda Bulls'u 9 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Bulls'ta Vucevic Rekor Kırdı Fakat Yetersiz Kaldı

Bulls'ta Nikola Vucevic, 32 sayı atarak kişisel sezon rekorunu kırmasına rağmen, bu performansı galibiyete yetmedi.

Diğer NBA Sonuçları

NBA'de oynanan diğer maçlarda elde edilen sonuçlar ise şu şekilde:

  • Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans: 120-109
  • Brooklyn Nets - Orlando Magic: 100-123
  • Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers: 93-92
  • Indiana Pacers - Detroit Pistons: 106-130
  • Miami Heat - Toronto Raptors: 121-111
  • Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder: 93-101
  • Portland Trail Blazers - Sacramento Kings: 115-106

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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