Bozüyük Takımları 3. Kamu Spor Oyunları'nda Çeyrek Finalde

Sakarya Bölge Şampiyonası'nda Bozüyük rüzgârı

Sakarya'da düzenlenen 3. Kamu Spor Oyunları Bölge Şampiyonasında Bozüyük takımları çeyrek finale yükseldi.

Bozüyük Kaymakamlığı kadın ve erkek takımları, Bilecik ve Bozüyük'ü temsil ederek grup müsabakalarında elde ettikleri başarıyla çeyrek final oynama hakkı kazandı.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, çeyrek final müsabakaları öncesinde yaptığı açıklamada, "Takımlarımıza çeyrek final müsabakalarında başarılar dileriz" dedi.

