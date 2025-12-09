DOLAR
Brann - Fenerbahçe: Willy Delajod Avrupa Ligi maçını yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Brann - Fenerbahçe maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:01
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek.

Hakem Heyeti

Delajod’ın yardımcı hakemleri Erwan Finjean ve Valentin Evrard olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jeremy Stinat görev yapacak.

VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR görevinde ise Marc Bollengier bulunacak.

