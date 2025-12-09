Brann - Fenerbahçe: Willy Delajod Avrupa Ligi maçını yönetecek
UEFA Avrupa Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç temsilcisi Brann ile 11 Aralık Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda karşılaşacak. Mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek.
Hakem Heyeti
Delajod’ın yardımcı hakemleri Erwan Finjean ve Valentin Evrard olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Jeremy Stinat görev yapacak.
VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR görevinde ise Marc Bollengier bulunacak.
