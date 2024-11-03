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Brezilya Grand Prix'sinde Lando Norris Pole Pozisyonunda

Lando Norris, Brezilya Grand Prix'sinde yağışlı koşullarda pole pozisyonunu kazandı; yarış TSİ 18.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 15:24
Brezilya Grand Prix'sinde Lando Norris Pole Pozisyonunda

Brezilya Grand Prix'sinde Lando Norris Öne Çıktı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 21. ayağı olan Brezilya Grand Prix'sinde, McLaren pilotu Lando Norris, pole pozisyonunu elde ederek yarışa ilk sıradan başlayacak.

Sıralama Turları ve Yarış Koşulları

Sıralama turları, yoğun yağış yüzünden ertelenerek Sao Paulo'daki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde gerçekleştirildi. Yağmurun etkisiyle birçok sürpriz yaşandı ve kaza sayısının fazlalığı nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı.

Büyük Britanyalı pilot Lando Norris, 1 dakika 23.405 saniyelik zamanıyla en hızlı tura imza atarak ilk sıraya yerleşti. Onu, 0.173 saniye geride takip eden başka bir Büyük Britanyalı pilot George Russell (Mercedes) ikinci sırada yer aldı. Yuki Tsunoda (RB) ise 0.706 saniye gerisinde üçüncü sırayı kapmış durumda.

Öte yandan, pilotlar klasmanı lideri Max Verstappen, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Lewis Hamilton gibi tanınmış isimler, yağış ve kaza durumları nedeniyle son seansa katılmakta zorlandılar.

Yarış Bilgileri

Brezilya Grand Prix'si, bugün saat TSİ 18.30'da başlayarak toplamda 71 tur üzerinden koşulacak.

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