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Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 100. Süper Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, Net Global Sivasspor karşısında 100. Süper Lig maçına çıkmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:07
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 100. Süper Lig Maçına Çıkmaya Hazırlanıyor

Bright Osayi-Samuel Daldırma Yolunda

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk ederken, Bright Osayi-Samuel, bu karşılaşma ile birlikte 100. Süper Lig maçına çıkmayı hedefliyor. Bugüne kadar 99 kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan Osayi-Samuel, bu mücadelelerde 6 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'deki Yolculuğu

2020-2021 sezonunun devre arasında Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, sarı-lacivertli ekipte beşinci sezonunu geçiriyor. Fenerbahçe için toplamda 149 resmi maçta boy gösteren Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 10,347 dakika sahada bulundu.

Takımın Eski İsimlerinden

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki en uzun süre forma giyen oyunculardan biri olarak dikkat çekiyor. Mert Hakan Yandaş bu konuda liderken, onu İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel takip ediyor. Ancak, Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin bu sezon sonunda sona erecek olması, geleceği hakkında belirsizlik yaratıyor.

100. Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sivasspor maçında Bright Osayi-Samuel'e şans verirse, bu onun ligdeki 100. maçı olacak. Bu sezon, Osayi-Samuel toplamda 11 resmi maça çıkarak 679 dakika sahada kaldı. Ancak, henüz gol sevinci yaşayamadı; sezonun ikinci haftasında Göztepe'ye karşı Dzeko’ya asist yaparak takımına katkı sağladı.

Kart İstatistikleriyle Dikkati Çekiyor

Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe formasıyla oynadığı süreçte disiplin sayılarıyla da öne çıkıyor. Sarı-lacivertli ekipteki 149 resmi maçında 30 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Bu sezon, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta karşılaşmasında Union Saint-Gilloise’a karşı gösterdiği iki sarı kart, onun sadece Fenerbahçe’deki tek kırmızı kartı oldu.

Sonuç olarak, Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de geçirdiği bu süreç zarfında önemli başarılar elde ederken, 100. Süper Lig maçını oynamak için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli takımın önemli oyuncularından biri olarak, attığı 6 gol ve yaptığı 14 asistle takımı için değerli bir katkı sağladı.

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