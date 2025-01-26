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Brooklyn Nets, Vince Carter'ın Formasını Emekli Etti

Brooklyn Nets, efsanevi oyuncu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekli etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:29
Brooklyn Nets, Vince Carter'ın Formasını Emekli Etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets, efsanevi oyuncusu Vince Carter'ın 15 numaralı formasını emekliye ayırdı. Brooklyn'deki Barclays Center'da gerçekleşen seremoni, Miami Heat ile oynanan 106-97'lik karşılaşma esnasında düzenlendi.

Carter, 2004-2009 yılları arasında New Jersey Nets forması giymiş ve o dönemde unutulmaz smaçlarıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kurmuştur. Normal sezonlarda 374 maçta 23,6 sayı, 5,8 ribaunt, 4,7 asist ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalayan Carter, Nets tarihinin en çok sayı atan üçüncü (8834) ve en fazla asist üreten altıncı oyuncusu (1762) olarak kayıtlara geçti.

Nets ile birlikte 3 kez play-off’larda mücadele eden Carter, toplamda 22 sezon NBA kariyerine sahiptir. Bu süre zarfında Toronto Raptors, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings ve Atlanta Hawks gibi takımlarda da forma giymiştir. 8 kez All-Star seçilen Carter, ayrıca Ekim 2024'te NBA Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmiştir.

Vince Carter, 1999'da yılın çaylağı ödülünü kazanmış ve 2000'deki smaç yarışmasını zaferle tamamlamıştır. Nets, Toronto Raptors’ın ardından Carter’ın formasını emekli eden ikinci takım olma unvanını elde etti.

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