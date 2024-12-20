DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,58 -0,33%
ALTIN
2.948,33 -0,52%
BITCOIN
3.354.719,05 1,43%

Brugge: Orta Çağ İzleriyle Kültürel Bir Miras

Brugge, tarihî yapıları ve kanallarıyla Belçika'nın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:17
Brugge: Orta Çağ İzleriyle Kültürel Bir Miras

Brugge: Tarihin ve Doğanın Buluştuğu Nokta

HİLMİ SEVER - Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Orta Çağ'dan kalma eşsiz yapıları ve kanallarıyla dünyada en fazla turist çeken şehirlerden biri olarak öne çıkıyor. Yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlayan bu şehri özel kılan unsurlar arasında gotik mimari, Arnavut kaldırımlı sokaklar ve büyüleyici su kanalları yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası

Brugge, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan önemli bir destinasyon olarak, "Yüzyıllar boyunca evrim geçirirken tarihî dokusunu koruyan Orta Çağ tarihi yerleşimlerinin olağanüstü bir örneği" şeklinde tanımlanıyor. Şehrin tarihi merkezi olan Grote Markt, 13'üncü yüzyıldan bu yana devam eden kentsel yaşamı gözler önüne seriyor.

Tekne Turları ve Futbol Takımları

Brugge'i ziyaret edenlerin en favori aktivitelerinden biri, kanallar arasında düzenlenen tekne turlarıdır. Bu büyülü deneyim, ziyaretçilere şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından keşfetme fırsatı sunuyor.

Küçük bir şehir olmasına rağmen Brugge, spor alanında da dikkat çekiyor. Kentin iki futbol takımı, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele etme başarısını gösterdi. Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, Cercle Brugge UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam ediyor. Her iki takım da 29 bin kişilik Jan Breydel Stadı'nda maçlarını oynamaktadır.

Cercle Brugge, Konferans Ligi'nde yaptığı mücadelede son olarak RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve lig aşamasını 11 puanla 8. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Öte yandan, RAMS Başakşehir ise topladığı 6 puanla 26. sırada kalıp organizasyona veda etti.

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Orta Çağ'dan kalma yapıları ve kanallarıyla...

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Orta Çağ'dan kalma yapıları ve kanallarıyla dünyada en fazla turist çeken şehirler arasında yer alıyor. Belçika'nın en büyük 6. şehri olan ve yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlayan Brugge, gotik mimariye sahip yapıları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla dikkati çekiyor.

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Orta Çağ'dan kalma yapıları ve kanallarıyla...

Belçika'nın Batı Flandre bölgesinin başkenti Brugge, Orta Çağ'dan kalma yapıları ve kanallarıyla dünyada en fazla turist çeken şehirler arasında yer alıyor. Belçika'nın en büyük 6. şehri olan ve yılda yaklaşık 8 milyon turisti ağırlayan Brugge, gotik mimariye sahip yapıları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve su kanallarıyla dikkati çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salon Hokeyi Süper Ligi Şampiyonları 3-4 Şubat’ta Belirleniyor
2
Samsunsporlu Holse: Merkezde Oynamak Performansımı Artırıyor
3
RAMS Başakşehir'in Avrupa Kupaları Macerası Sona Erdi
4
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Madalya Sıralaması: Çin Lider
5
Sipay Bodrum FK, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
6
5.5G Şahin Gözü Teknolojisi Voleybol Maçlarında Kullanılacak
7
Uludağ Timsahlar, Yeni Sezon İçin Zorlu Antrenmanlara Devam Ediyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor