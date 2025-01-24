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Bu Hafta Türkiye Basketbol Ligi'nde Neler Olacak?

Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nin programı açıklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:16
Bu Hafta Türkiye Basketbol Ligi'nde Neler Olacak?

Haftanın Basketbol Programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 16, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 19, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 21. hafta heyecanı başlıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) gelen bilgilere göre, liglerde bu hafta oynanacak maçlar şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 13.00 Darüşşafaka Lassa-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
  • 15.30 Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
  • 18.00 Bursaspor Yörsan-Manisa Basket (TOFAŞ)
  • 20.30 Beşiktaş Fibabanka-TOFAŞ (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

26 Ocak Pazar:

  • 15.30 Mersinspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Servet Tazegül)
  • 18.00 Galatasaray-Türk Telekom (Basketbol Gelişim Merkezi)
  • 20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

27 Ocak Pazartesi:

  • 19.00 Yalovaspor Basketbol-Anadolu Efes (90. Yıl)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

  • 15.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Opet (Başakşehir Spor Kompleksi)
  • 16.00 Nesibe Aydın-BOTAŞ (TOBB ETÜ)

26 Ocak Pazar:

  • 15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
  • 16.00 Bodrum Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor (Bodrum)
  • 16.00 Beşiktaş-Danilos Pizza (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

  • 17.00 Haremspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Beylikdüzü)

Yarın:

  • 15.00 Fenerbahçe Koleji Novotel-iLab Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
  • 16.00 Pizzabulls Co Basket-İstanbul Ankaspor (Küçükçekmece Halkalı)
  • 17.00 Çağdaş Bodrumspor-Bandırma Bordo Basketbol (Bodrum)
  • 18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Carpartner TED Ankara Kolejliler (Kurtdereli)

26 Ocak Pazar:

  • 14.00 Kapaklı Spor-Finalspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
  • 15.00 Gaziantep Basketbol-Esenler Erokspor (Karataş Şahinbey)
  • 15.00 Trabzonspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)
  • 17.00 OGM Ormanspor-Çayırova Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

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