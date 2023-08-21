Bu transfer çok konuşulacak! Fenerbahçe’nin kalesi için o isim haneye katıldı

Fenerbahçe yönetimi, kaleci transferi için adımlarını hızlandırdı ve İspanyol kaleci De Gea ile anlaşmanın eşiğine geldi. Sarı-lacivertli yöneticiler, kalesini yabancı bir kaleciye teslim etmeyi planlıyor.



DE GEA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI





David De Gea'nın bonservisi elinde olduğu biliniyor ve Fenerbahçe, bu deneyimli kaleciyle büyük ölçüde anlaşmış durumda. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, İspanyol kaleci De Gea'nın menajeriyle temas kurarak ilerleme kaydetti.

32 yaşındaki De Gea'nın piyasa değeri 13 milyon euro seviyesinde bulunuyor ve bonservisi serbest. Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da geçiren De Gea, İngiliz kulübüyle yeni bir sözleşme yapmamış ve serbest kalmıştı. Fenerbahçe'nin 2 yıllık sözleşme teklifini kabul eden De Gea'nın transferi, artık son aşamada.