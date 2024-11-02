Buket Öztürk'ten Şampiyonluk Performansı

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Kazandı

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek geleneksel kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona Detayları

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen bu önemli şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilmektedir.

Final Mücadelesi

Buket Öztürk, finalde karşılaştığı İtalyan rakibine karşı 12-8'lik bir skorla galip gelerek altın madalya kazandı.

Müsabakaların Devamı

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar tüm hızıyla devam etmekte, şampiyonanın ilerleyen safhalarında daha fazla heyecan bekleniyor.

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.