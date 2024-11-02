DOLAR
34,3 0,08%
EURO
37,16 0,08%
ALTIN
3.018,13 0,01%
BITCOIN
2.381.759,16 -0,37%

Buket Öztürk'ten Şampiyonluk Performansı

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 16:18
Buket Öztürk'ten Şampiyonluk Performansı

Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda Kazandı

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda tek geleneksel kategorisinde birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyona Detayları

Uluslararası Bocce Konfederasyonu ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen bu önemli şampiyona, Toroslar Bocce Tesisi'nde gerçekleştirilmektedir.

Final Mücadelesi

Buket Öztürk, finalde karşılaştığı İtalyan rakibine karşı 12-8'lik bir skorla galip gelerek altın madalya kazandı.

Müsabakaların Devamı

Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nda müsabakalar tüm hızıyla devam etmekte, şampiyonanın ilerleyen safhalarında daha fazla heyecan bekleniyor.

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde...

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde...

Milli sporcu Buket Öztürk, Avrupa Kadınlar Volo Şampiyonası'nın tek geleneksel kategorisinde birincilik elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlkem Yapı Tarsusspor, Bodrum Basketbol'u Farklı Geçti
2
Trabzonspor Başkanı Doğan, Ekonomik Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasını Açıkladı
3
Buket Öztürk'ten Şampiyonluk Performansı
4
Ersan Parlatan: 'Çok Basit Goller Yedik'
5
VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı Zor Geçen Maçta Yendi
6
Emin Bayram KVC Westerlo'ya Transfer Oldu

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak