Bülent Uygun: Antalyaspor'a Karşı Pozisyonlarımızı Değerlendiremedik

Sivasspor'dan Antalyaspor Maçına Dair Açıklama
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maç sonrası yaptığı açıklamalarda birçok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini ifade etti.
Maçın Ardından Basın Toplantısı
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında hazirunla bir araya gelen Uygun, rakibi tebrik ederek, karşılaşmanın çekişmeli bir şekilde geçtiğini belirtti.
Uygun, "Kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz maçta maalesef mağlup olduk" Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Girdikleri pozisyonları gole çevirememenin üzüntüsünü yaşadığını vurgulayan Uygun, "Rakip bizi yenmeyi başardı. Seyirci baskısıyla hakem bütün taktir haklarını da rakipten yana kullandı" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.