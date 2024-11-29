Bülent Uygun: Antalyaspor'a Karşı Pozisyonlarımızı Değerlendiremedik

Sivasspor'dan Antalyaspor Maçına Dair Açıklama

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Onvo Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, maç sonrası yaptığı açıklamalarda birçok pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini ifade etti.

Maçın Ardından Basın Toplantısı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda gerçekleşen basın toplantısında hazirunla bir araya gelen Uygun, rakibi tebrik ederek, karşılaşmanın çekişmeli bir şekilde geçtiğini belirtti.