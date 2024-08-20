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Bülent Uygun'dan Rey Manaj için Transfer Açıklaması

Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, Rey Manaj'a Türkiye'den iki büyük kulübün ilgi gösterdiğini ve transfer görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:44
Bülent Uygun'dan Rey Manaj için Transfer Açıklaması

Bülent Uygun'dan Manaj Açıklaması

Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, futbolcuları Rey Manaj hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Uygun, Türkiye'den iki büyük kulübün Manaj'a ilgi gösterdiğini belirterek, "Onlarla görüşüyoruz," dedi.

Sezon Başlangıcı ve Kayserispor Maçı

Takımın antrenmanından önce basın toplantısı düzenleyen Uygun, ligin yeniden başlamasıyla birlikte tüm ekiplerin yeni bir takım kurma çabasında olduğunu vurguladı. Kayserispor'dan 3 puan almanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Uygun, "Kayserispor, kadrosunu korumaya çalışıyor. Ancak bazı zorluklar yaşıyorlar. Burak Yılmaz, Türk futboluna damgasını vurmuş bir isim olarak teknik direktörlükte 2. sezonunu geçiriyor. Böyle bir takıma karşı deplasmanda galip gelmek mutluluk verici," şeklinde konuştu.

Transfer Durumu

Uygun, Sivasspor'dan 17 oyuncunun ayrıldığını ve 4 yeni transfer yapıldığını dile getirdi. Transfer dönemi bitene kadar 2-3 oyuncu daha alacaklarını kaydeden Uygun, altyapıdan genç yeteneklerle kaynaştırma yapacaklarını belirtti. Takımda bazı oyuncuların, gelen yeni isimlerden dolayı mutsuz olabileceğini düşündüğünü de ekledi.

Manaj ve Diğer Transfer Görüşmeleri

Uygun, Rey Manaj'a olan ilgi hakkında daha fazla bilgi vererek, "Suudi ligiyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Hedeflediğimiz rakamlar ve oyuncu pozisyonları oluşursa yönetimimiz durumu değerlendirir. Ancak ben, Manaj'ı burada kalacak gibi en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorum. Antrenman eksiğine rağmen bize son iki maçta oldukça iyi katkı sağladı," dedi.

Eyüpspor Maçı ve Arda Turan'a Başarılar

Hafta sonu Eyüpspor ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini ifade eden Uygun, sözlerini, "Arda Turan'a antrenörlük hayatında başarılar diliyorum. Kendisi Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Eyüpspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda galip gelip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz," diyerek tamamladı.

Antrenman Detayları

Bülent Uygun yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Takım, sürat çalışmaları ve dar alanda oyun oynayarak idmanı tamamladı. Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Eyüpspor maçına hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Uğur Çiftçi (sağda), Charilaos Charisis (solda) katıldı.

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