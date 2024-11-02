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Bülent Uygun İstifa Kararından Vazgeçti

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Rizespor maçının ardından beklenmedik bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 17:13
Bülent Uygun İstifa Kararından Vazgeçti

Bülent Uygun'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Net Global Sivasspor, evinde Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, takımın teknik direktörü Bülent Uygun, birçok konuda açıklamalarda bulundu.

İstifa Kararını Gözden Geçirdi

Uygun, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, istifa etmeyi düşündüğünü ancak futbolcuların ısrarıyla bu karardan vazgeçtiğini belirtti. Maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki basın toplantısında, "Takım için herkes gecesini gündüzüne katıyor, antrenörler yerden yere vuruluyor. Sonuçta herkesin bir ailesi var," dedi.

Taraftarlarına Galibiyet Hediye Etti

Takımın ligdeki durumunu da değerlendiren Uygun, "Galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz. Zor süreçlerden geçiyoruz. Hakem, geçtiğimiz maçlarda özellikle aleyhimizde kararlar aldı," diyerek maç hakeminin tutumunu eleştirdi.

Takımın Hedefleri

İlerleyen haftalarda takımlarının gelişimi için mücadele edeceklerinin altını çizen Uygun, "Bizler Sivasspor'un gelişimi için mücadele ettiğimiz bir ortamdayız. Her platformda onun mücadelesini veriyoruz," şeklinde konuştu.

Toplantı Dua ile Sonlandı

Toplantının sonunda, Uygun, besmele çekerek ve dua okuyarak basın toplantısını sonlandırdı.

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