Bulgaristan-Türkiye maçına Portekizli hakem Luis Godinho atandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede, Portekizli hakem Luis Godinho görev yapacak.

Hakem heyeti

UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcıları Rui Teixeira ve Pedro Almeida (Portekiz Futbol Federasyonu) olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olarak duyuruldu.

Maç bilgileri

Müsabaka, Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.