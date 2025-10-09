Bulgaristan-Türkiye maçına Portekizli hakem Luis Godinho atandı

A Milli Takım'ın 11 Ekim'de Bulgaristan deplasmanında oynayacağı maçta Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:00
Bulgaristan-Türkiye maçına Portekizli hakem Luis Godinho atandı

Bulgaristan-Türkiye maçına Portekizli hakem Luis Godinho atandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile oynayacağı mücadelede, Portekizli hakem Luis Godinho görev yapacak.

Hakem heyeti

UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcıları Rui Teixeira ve Pedro Almeida (Portekiz Futbol Federasyonu) olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olarak duyuruldu.

Maç bilgileri

Müsabaka, Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Marija Lekovic ile Yollarını Ayırdı
2
Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yı 3-1 Geride Bıraktı
4
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Sharife Cooper ile Anlaştı
5
Bursa'da Baja Resital Başlıyor — Burhan Turan 2025 Türkiye Baja Şampiyonası
6
Kocaelispor Stadına Turka Araç Muayene İsim Sponsorluğu

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında