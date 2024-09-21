Burak Tez Altın Madalya İçin Dünya Şampiyonası'nda

Burdak Tez, Dünya Şampiyonası İçin Hazırlanıyor

17 yaşındaki wushucu Burak Tez, Dünya Wushu Şampiyonası'nda altın madalya elde etme hedefine odaklanmış durumda. 5 yıl önce wushu sporuna başlamasıyla birlikte, bu alandaki tutkusu her geçen gün artan Burak, Türkiye şampiyonu unvanını kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Brunei'de Gerçekleşecek Şampiyona

22-30 Eylül tarihleri arasında Brunei'de gerçekleşecek olan Gençler Dünya Wushu Şampiyonası öncesi, Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Burak, "İlk kez katılacağım bu organizasyondan altın madalya ile dönmek için çok çalışıyorum," dedi.

Hedefi Ülkesi İçin Başarı

AA muhabirine konuşan Burak, wushuya kuzeniyle spor yapma amaçlı başladığını ancak daha sonra bu sporu çok sevdiğini belirtti. "Bu fevkalade spor sayesinde okulda ve sosyal yaşamımda büyük kazanımlar elde ettim," diye ekleyen Burak, hem azmi hem de çalışmasıyla dikkat çekiyor.

Kamp Süreci ve Hazırlıklar

Dünya Şampiyonası'nın hazırlık sürecinde kendi kampının oldukça verimli geçtiğini belirten Burak, "Burada bizim için her şey düşünülmüş. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik. Hocalarımız sağ olsun, bizi muazzam bir şekilde hazırladı," ifadelerini kullandı.

Duygularını Paylaştı

Dünya Şampiyonası'na katılmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu kaydeden Burak, "Ülkemi temsil edeceğim, Türk bayrağını dalgalandırıp İstiklal Marşı'mızı okutacağım. Birinci olmayı hedefliyorum. Takımla beraber çok iyi bir performans sergiliyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alacağız," şeklinde konuştu.

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, AA muhabirine açıklama yaptı.

Milli wushucu Burak Tez, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. Brunei'de 22-30 Eylül'de gerçekleştirilecek Gençler Dünya Wushu Şampiyonası'na Kastamonu Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde hazırlanan Burak, AA muhabirine açıklama yaptı.