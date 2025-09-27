Burak Yılmaz: Bugün 3 puanı hak eden taraftık — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor

Burak Yılmaz, Gaziantep FK-Samsunspor 2-2 maçının ardından takımının 3 puanı hak ettiğini, 30. dakikadan sonra oyunu hakim olduklarını ve Karagümrük maçına hazırlandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:15
Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz, maçın başlangıcının kötü olduğunu, ancak 30. dakikada yapılan hamlelerle oyunun kontrolünü ele aldıklarını söyledi.

Basın toplantısında rakibin hakemle ilgili söylemlerine katılmadığını belirten Yılmaz, oyuncularının müsabakada 3 puanı hak ettiğini vurguladı. Yılmaz, ilk yarım saat için şunları kaydetti:

"Oyuncu değişiklikleriyle birlikte tamamen maçın hakimi olduk. Bugün bazı söylemler var hakemle ilgili ama biz bugün 3 puanı hak eden taraftık. Rakip 10'da olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek kolay değil. Oyuncularım için ve verdikleri reaksiyon için mutluyum. Bu sadece oyuncu karakteriyle değil, büyük yürekle olur. Onlar 2 puanı bıraktılar, bu yüzden üzgünüm bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı."

Erken yapılan oyuncu değişiklikleriyle ilgili ise Yılmaz, "İki oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam tabii ki hata yapmışımdır, hatalı ilk 11 çıkarmışımdır bu hatamdan da 30. dakikada dönmüşümdür. Ben oyuncularımı asla eleştirmem, hepsinden fazlasıyla mutluyum. Bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Şu an oyunculara 2 gün izin verdik. İnşallah 2 gün sonra tekrar hazırlıklarımıza başlayacağız ve önümüzdeki Karagümrük maçını kazanacağız." dedi.

Burak Yılmaz: Bugün 3 puanı hak eden taraftık — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor
