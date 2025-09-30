Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de Kariyerinin En İyi Puan Ortalamasına Ulaştı

Gaziantep FK'de son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinde maç başı 2,2 puan ortalaması yakaladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:54
ÖMER FARUK SALMAN - Trendyol Süper Lig'de son 5 maçında 11 puan toplayan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, kariyerinin iyi dönemini yaşıyor.

Beşiktaş dönemi

Başarılı futbol kariyerinin ardından 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alan Burak Yılmaz, Güneş'in ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımda geçici teknik direktör olarak 6 resmi maç'ta sahaya çıktı.

Yılmaz yönetimindeki bu maçlarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alındı; takım bu süreçte 6 puan toplayarak 1 puan ortalaması yakaladı. Kulüp, bu sonuçların ardından Burak Yılmaz ile yollarını ayırdı.

Kayserispor ve Kasımpaşa kariyeri

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 28 Ocak 2024'te Kayserispor ile sözleşme imzalayan Yılmaz, sarı-kırmızılı takımda oynadığı 22 resmi maç'ta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Kayserispor bu dönemde 0,86 puan ortalaması ile mücadele etti.

Kayserispor döneminin ardından Kasımpaşa'nın başına geçen genç teknik adam, 30 Ocak 2025'te göreve başladı ve lacivert-beyazlı takım ile çıktığı 18 resmi maç'ta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi elde etti. Bu süreçte Kasımpaşa 22 puan toplayarak 1,22 puan ortalaması yakaladı.

Gaziantep kariyeri iyi başladı

Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde başlayan Gaziantep FK, ligin ilk 2 haftasında alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör değişikliğine gitti. Kulüp, 19 Ağustos 2025'te Burak Yılmaz ile anlaşarak rotayı değiştirdi.

Güneydoğu temsilcisiyle çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Yılmaz, bu periyotta maç başına 2,2 puan ortalaması tutturdu. Bu performansla Burak Yılmaz, teknik direktörlük kariyerinin en başarılı puan ortalamasına Gaziantep FK'de ulaştı.

