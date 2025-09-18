Burak Yılmaz: Trabzonspor Deplasmanında Futbol Oynayıp Galip Gelmek İstiyoruz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi kulüp tesislerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, takımına güvendiğini ve morallerin yüksek olduğunu söyledi.

"Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz"

Yılmaz, Trabzon'un Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Orada futbol oynamak zorundayız. Çünkü sadece savunma yaparak oradan çıkamayacağımızı biliyoruz. O yüzden futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için güzel bir meydan okuma olacak. Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz." dedi.

Sağlam adımlarla gidiyoruz

Her karşılaşmanın ayrı bir önemi olduğunu belirten Yılmaz, ligde maç maç ilerlemek istediklerini söyledi: "Bazı şeyler başlamış olabiliriz ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Havaya girmiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı var. Kocaelispor maçının güzelliğini ve tadını bir gün sonrasına kadar çıkardık. Ancak o maç bitti, artık Trabzon maçı için hazırlanıyoruz."

Kocaelispor maçına forvetsiz çıktıklarını hatırlatan Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında da forvet oyuncularının sahada olmayacağını açıkladı. Yılmaz, Boateng'in sakatlığı bulunduğunu, Bayo'nun ise ağrıları nedeniyle riske edilmeyeceğini belirtti.

Yeni transfer Yusuf Kabadayı'nın Kocaelispor maçında formayı ilk kez giydiğini ve üzerine düşen görevi yaptığını söyleyen Yılmaz, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Yusuf hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Ona da güveniyoruz. Sakat oyuncularımın hiçbirini zorlayamam çünkü bütün oyuncularımdan sahada yüzde 100 performans isterim. Oyuncu, sakatlığıyla ilgili bir soru işareti varsa performansını tam veremez. Bu yüzden hazır oyuncularımla devam etmek istiyorum. Bayo ve Boateng bizim için çok önemli futbolcular ama yüzde 100 hazır olmadan ikisini de kullanmayacağım."

