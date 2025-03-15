Burdur'da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Açıldı

Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası, açılış seremonisiyle başladı. 160 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:08
Burdur'da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Açıldı

Burdur'da Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası Açılış Seremonisi Gerçekleşti

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri'nde yapılan görkemli bir açılış seremonisiyle başladı.

Dün gerçekleştirilen seremonide, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Kuraş Sorumlu Asbaşkanı Furkan Göltaş, kuraşın 3 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Göltaş, bu geleneksel sporun geçmişte düğün ve festivallerde icra edildiğine dikkat çekti.

Bunun yanı sıra, kuraşın dünya genelinde 58 ülkede yapıldığını ifade eden Göltaş, Türkiye'de bu yıl büyükler kategorisinde Avrupa, dünya ve İslam oyunlarında milli sporcuların mücadele edeceğini aktardı.

Şampiyona boyunca Türkiye'nin çeşitli kentlerinden 160 sporcu katılım gösterdi. Dereceye giren sporcular ise milli takıma seçilme şansını elde edecek. Şampiyonanın yarın sona ereceği belirtildi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye...

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Burdur'da düzenlenen Gençler Türkiye Kuraş Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

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