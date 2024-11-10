Burhan Deme, Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Tekirdağ'da boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör Burhan Deme, gençleri uluslararası başarılar için hazırlıyor.

14 Yıllık Sporculuk Hayatının Ardından Antrenörlük

Öğretmeninin yönlendirmesiyle boksta tanışan Deme, katıldığı organizasyonlarda 3 Türkiye şampiyonluğu ve birçok derece elde ederek, milli takımda yer almış ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiştir. 14 yıllık sporculuk hayatının ardından 3 yıl önce antrenör olmaya karar verdi.

Genç Boksörlere İlham Veriyor

27 yaşındaki antrenör, 3 yıldır çocukların ve gençlerin boksa kazandırılması için çaba harcıyor. Farklı yaş gruplarındaki sporcularıyla çalışmalarını sürdüren Deme, onların ringlerde adından söz ettirmesini istiyor. Deme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübelerini sporcularına aktararak onların başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynamak istediğini belirtti.

Tecrübeyle Kazandığı Dereceler

Deme, “14 yıllık sporculuk hayatımda çok güzel dereceler kazandım” diyerek, Türkiye şampiyonalarında çok sayıda gümüş ve bronz madalya kazandığını vurguladı. Özellikle Fenerbahçe adına elde ettiği ikincilik ve üçüncülüğe de atıfta bulundu. Antrenör olarak Süleymanpaşa Belediyesinde 3 yıl boyunca sporcu yetiştirdiğini söyledi.

Hedef: Dünya ve Avrupa Şampiyonaları

Deme, sporcularına örnek olmak amacıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiğini belirtti ve gençlerin de öğrendiklerinden heyecan duymalarını sağlamak için olduğunu ifade etti. Geçen sene Türkiye üçüncüsü çıkardığını söyleyen Deme, “Çocuklarla uluslararası turnuvalara katıldım, altı kişiyle üç altın, üç bronz madalya aldılar” şeklinde bilgi verdi. Çalışmalarına devam edeceklerini ve ülkemizi dünya ile Avrupa şampiyonalarında temsil etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Young Boxer Ahmet Efe Taş’ın Hedefleri

Boksta Türkiye üçüncülüğü bulunan sporcusu Ahmet Efe Taş, antrenörü Burhan Deme’nin tecrübelerinden faydalanarak daha iyi derecelere ulaşmak için çalıştığını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör Burhan Deme, Tekirdağ'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Boksta Türkiye şampiyonlukları bulunan antrenör Burhan Deme, Tekirdağ'da geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.