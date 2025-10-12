Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın 2. Ayağı Bursa'da Sona Erdi

Yayın Tarihi: 12.10.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 20:06
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) takviminde yer alan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı. Organizasyon, Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen "Baja Resital" adıyla gerçekleştirildi.

Yarış üç gün boyunca, 5 farklı etapta ve 52 otomobil sporcusunun katılımıyla akıcı ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

Genel Klasman ve SSV

Zorlu etapların ardından Genel ve SSV klasmanında birinci olan ekip Diren Üykü - Caner Şenay oldu. İkinciliği Abdullah Turgut - Arda Şenay ekibi elde ederken, Engin Kap - Ferhat Atabek Özdemir ikilisi üçüncü sırayı aldı.

Otomobil Klasmanları

Sınıf 4: Birinciliği Alper Sarper - Can Özkurt, ikinciliği Giuseppe Simone Agozhi - Serkan Sivri, üçüncülüğü ise Ahmet Tınkır - Rafet Yılmaz aldı.

Sınıf 3: Podiumun zirvesinde Atilla Baybara - Cüneyt Göktürk yer aldı. İkincilik İhsan Günak - Fatih Günak'ın, üçüncülük ise Hüseyin Kurt - Özaydın Dölek'in oldu.

Sınıf 2: Birinciliği Rahmi Erkan - Mert Kaya, ikinciliği Zeki Karaçaylı - Okan Dilberoğlu, üçüncülüğü ise Durali Altınok - Ali Seyda Kıvrak elde etti.

Yarışta Kadın Co-Pilot birincisi ise İrem Yağmur Simitçi oldu.

Organizasyon sonunda düzenlenen törende, zorlu parkuru başarıyla tamamlayan sporcular ödüllerini aldı ve sezonun ikinci ayağı resmi olarak sonlandırıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) 2025 Ulusal Yarışma Takvimi'nde yer alan Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bursa'da sona erdi.

