Burhanettin Basatemür: "Şampiyonluk İnşallah Bize Nasip Olur" — Karşıyaka'nın Hedefi

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, TFF 3. Lig 4. Grup’ta yenilgisiz ilerleyen ekipleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, takım performansı, hedefler ve transfer planlarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Mevcut Durum ve Yeniden Başlangıç

Basatemür, kulübün arzu edilen konumda olmadığını belirterek bunun sebeplerinin çok olduğunu ancak şu an için konuşma zamanı olmadığını vurguladı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun birçok sebebi var ama şimdi konuşulacak zamanlar değil. Bize düşen bu kötü gidişatı durdurup yeniden bir başlangıç yapmak. Bu yeni bir başlangıcın ilk yılı olacak. Oyuncularımızla beraber bunu konuştuk. Hedefi ve amacı olan oyuncuları buraya getirdik. Öncelikle bir yapı değişikliğine ihtiyaç vardı. Çünkü bugüne kadar yapılanları yapsaydık, bugüne kadar alınan sonuçları alırdık. O yüzden farklı bir yapıya girmemiz gerekiyordu. Hedefi olan, amacı olan ve genç oyunculardan kurulu bir takım oluşturduk. Bu aslında Karşıyaka’nın son dönemlerde alışık olmadığı bir durum. Ama sağ olsun hem taraftarlarımız hem de yönetimimiz çok büyük destek verdiler. Her şeyleriyle bize güvendiler ve teknik ekibimize bıraktılar. Böyle bir takım ortaya çıktı".

Disiplin ve Ayakların Yere Basması

"Havaya girmemeliyiz" diyen Basatemür, skora odaklanmanın önemine dikkat çekti: "Skor bu işte çok önemli. Bu işin lokomotifi aslında skorlar. Bu camiayı harekete geçirecek olan da bu. Ama oyunla beraber skor da iyi olunca, başlangıç iyi olunca iyi bir ortam, ambiyans ve birleşme oldu. Kulübümüzde yeniden bir canlanma yaşandı. Güzel bir ortam var ama henüz çok işin başındayız. Ligin üçte birini bile bitirmedik. Uzun bir yolumuz var. Maç maç bakarak ciddi bir şekilde, ayaklarımız yere basarak ilerlememiz gerekiyor. Havaya girmemeliyiz çünkü genç oyuncularda bu tip problemler olabiliyor. Bunu mümkün olduğu kadar az yaşayarak devam etmek istiyoruz."

Şampiyonluk Hedefi

Şampiyonluk beklentisine de değinen Basatemür, takım, yönetim ve taraftar arasındaki birlikteliğin önemini vurguladı: "İnşallah bu büyük camianın güzel günleri bize nasip olur. Bizim ekibimize, oyuncularımıza nasip olur. Bunun için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yönetimimizle ve taraftarımızla birlikte çok büyük bir destek var. Bu yıl farklı bir destek hissediyoruz. Taraftarlarımız hiç susmuyor, hep destek oluyor. Sadece sahada değil, saha dışındaki mesajlarda da, sosyal medyada da destek veriyorlar. Bir bütünlük sağlandı. Bu bütünlük, bu sistem, bu doğru takım yapısı başarıyı getirecek. Başarıyı ne oyuncu ne de ben tek başıma getireceğim; birçok bileşenin birleşmesiyle kurulan bu farklı yapı başarının anahtarı olacak. Ben inanıyorum, bu sistem ve düzen mutlaka kulübümüzü başarıya götürecektir."

Transfer Planı: "İki Takviye"

Devre arası planlarına da açıklık getiren Basatemür, eksik görülen iki bölge olduğunu ve bu doğrultuda takviye düşünüldüğünü söyledi: "Eksik gördüğümüz iki bölge var. Gol bulma konusunda problemimiz var; biraz aynı isimler üzerinden dönüyoruz. Bunu herkes gibi biz de görüyoruz. Skoru artırabilecek oyunculara ihtiyacımız var. Bu nedenle devre arasında bu yönü güçlü oyuncular almaya çalışacağız ama bu sayının bir veya ikiyi geçmesini istemiyoruz. Çok fazla transfer yapma taraftarı değiliz. Eksik bölgeleri belirleyip ona göre hareket edeceğiz."

Özetle, Basatemür ve Karşıyaka cephesi, disiplinli bir yapı, taraftar ve yönetim desteğiyle şampiyonluk hedefine odaklandıklarını ve devre arasında sınırlı sayıda, ihtiyaç odaklı takviye yapmayı planladıklarını açıkladı.

KARŞIYAKA TEKNİK DİREKTÖRÜ BURHANETTİN BASATEMÜR, BU SEZON ŞAMPİYONLUĞUN KENDİ EKİPLERİNE NASİP OLMASINI İSTEDİĞİNİ VE BUNUN İÇİN DE ÇOK ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ.