Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Sonuçlandı

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları, büyük bir katılımla sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen bu uluslararası organizasyona, Türkiye ile birlikte İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan toplamda 16 yat ve 150 yelkenci katıldı.

Yarış Süreci ve Mücadele

Yelkenciler, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılmadan önce uygun rüzgarın çıkmasını bekleyerek koy içinde antrenman turları attılar. Başhakem Ezgi Kalaycı tarafından rüzgar yönü ve şiddetine göre belirlenen start ile yatlar, 3 ayrı sınıfta mücadele ettiler. Kupanın ikinci günü yalnızca tek bir yarış yapıldı.

Ödül Töreni ve Sonuçlar

Organizasyonun kapanış ve ödül töreni, kulüp bahçesinde gerçekleştirildi. İki gün süren Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası'nda, iki yarış sonucunda sınıflarına göre elde edilen ilk üç derece şu şekilde belirlendi:

IRC-1: Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)

Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar) IRC-2: Flyer-West Cafe Sailing Team (Tora Kutoğlu)

Flyer-West Cafe Sailing Team (Tora Kutoğlu) IRC-3: Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)

Yelken tutkunları ve sporcular arasında dostluk ve rekabetin buluştuğu bu etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Belarus, Ukrayna ve Rusya'dan 16 yat ile 150 yelkenci katıldı.