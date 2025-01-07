DOLAR
35,35 -0,11%
EURO
36,7 0,01%
ALTIN
3.011,59 -0,74%
BITCOIN
3.471.225,53 3,75%

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Arkas Spor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 18:57
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'a Karşı Zafere Ulaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 15. haftasında büyük bir heyecan yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Arkas Spor karşısında 3-1'lik bir skorla galip gelerek önemli bir başarı elde etti.

Maçın Detayları

Bursa'nın voleybol takımı, sahasında gösterdiği etkileyici performansla taraftarlarını sevindirdi. Bu galibiyetle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirdi.

Takımlar arasındaki bu zorlu mücadele, voleybolseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Şimdi gözler, ligdeki diğer karşılaşmalara çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti
2
Gloria Sport Arena, Avrupa Su Sporları Tarafından Akredite Oldu
3
Spor Toto, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti
4
Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
5
Bodrum FK, Kırklarelispor Maçı Öncesi Son Hazırlıklarını Tamamladı
6
Hatayspor Olağanüstü Genel Kurula Gidiyor: Yılmaz Vural ile Anlaşma Sağlandı
7
Samsunspor'da Thomas Reis'in Favori Motifleri: 'Azimle Gelen'

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor