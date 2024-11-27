DOLAR
34,63 0,01%
EURO
36,58 -0,59%
ALTIN
2.939,22 -0,3%
BITCOIN
3.336.103,05 -5,29%

Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 Mağlup Etti!

Bursa Büyükşehir Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nde TÜRŞAD'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:50
Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-1 Mağlup Etti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde TÜRŞAD ile karşılaştı. Bu mücadele, ev sahibi ekibin üstün performansı ile sonuçlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'un Başarılı Oyunu

Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçta gösterdiği etkili oyunla rakibini 3-1 yenmeyi başardı. Bu üstünlük, takımın ligdeki konumunu güçlendirdi ve taraftarlarını sevindirdi.

Maç Sonuçları

Karşılaşmada TÜRŞAD, güçlü bir mücadele sergilemesine rağmen Bursa temsilcisinin performansına karşı koymakta zorlandı. Bu sonuç, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kuzeyboru, CEV Kupası'nda Fransa'yı Geride Bıraktı
2
Petrocub Teknik Direktörü Andrei Martin: 'Moldova için tarihi bir sonuç'
3
Çağdaş Atan: 'Zor Bir Maç Oynadık ve Üzgünüz'
4
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Gruplardan Lider Olarak Çıktı
5
Kenan Yıldız, Golden Boy Web Ödülünü Kazandı
6
Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Karşısında Galibiyet Peşinde
7
Fenerbahçe Basketbol Takımına İki Yeni Sponsorluk Anlaşması

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı