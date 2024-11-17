Bursalı Genç Okçular Uluslararası Arenada Başarılarına Devam Ediyor
Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, sporcularının ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kulüp, sporcularının emeklerinin karşılığını almasının mutluluğunu yaşıyor.
Başarılarla Dolu Bir Alt Yapı
Akın Ahu başkanlığında 2018 yılında kurulan kulüp, 6 yıldır geleneksel okçuluk eğitimi vermektedir. Kadınlarda yaş sınırı olmaksızın, erkeklerde ise 9-18 yaş aralığında sporcular yetiştiren kulüp, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım gösteriyor.
Sporcular, Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda 2022 yılında birincilik ve ikincilik elde ederken, geçtiğimiz yıl ikincilik, bu yıl ise takım halinde birincilik ile büyük bir başarıya daha imza atmışlardır.
Uluslararası Yarışmalardaki Performans
Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'na son üç yıldır katılan sporcular, 2022 yılında birinci, geçen yıl ise birinci ve üçüncülükle döndü. Bu yıl altı kız ve dört erkek sporcuyla mücadele eden kulüp, genç kızlarda birinci ve üçüncü, genç erkeklerde ise ikinci ve üçüncülük başarısını gösterdi.
Geleneksel Okçuluğu Yaşatmak
Kulüp başkanı Akın Ahu, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve bu alanda yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. 68 öğrenci ile yeni başarıların peşinde koşacaklarını ifade etti.
Ahu, Varna'daki yarışma deneyimini şu sözlerle aktardı: "Buraya 2022'den beri geliyoruz. Bu sene kız takımımızla birincilik ve üçüncülük, erkek takımımızla ikincilik ve üçüncülük aldık. O anda çocuklarımızın kürsüde olması, Türk bayrağını tutması ve arka fonda İstiklal Marşı 13 yaşındaki Hamza Tutar, ağabeyine özenerek okçuluğa başladığını belirterek, Varna'daki şampiyonada ikincilik elde ettiğini ifade etti. "Hocalarımızla yoğun emek sarf ediyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Bize gurur veren bir deneyim oldu." dedi. 15 yaşındaki Zeynep Sena Öztürk ise genç kızlar kategorisinde üçüncü oldu. Yaklaşık 6 yıldır okçulukla ilgilendiğini vurgulayan Öztürk, "Türkiye'de 11 madalyam var. Bu yıl Bulgaristan'da elde ettiğimiz başarılarla çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı gururla okuduk." şeklinde konuştu. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir. Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası başarılarıyla emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporculardan 4'ü, son katıldıkları Bulgaristan'daki Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda "genç kızlar"da birinci ve üçüncü, "genç erkekler"de ikinci ve üçüncü oldu. Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası başarılarıyla emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporculardan 4'ü, son katıldıkları Bulgaristan'daki Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda "genç kızlar"da birinci ve üçüncü, "genç erkekler"de ikinci ve üçüncü oldu.
Genç Sporcuların Başarı Hikayeleri
13 yaşındaki Hamza Tutar, ağabeyine özenerek okçuluğa başladığını belirterek, Varna'daki şampiyonada ikincilik elde ettiğini ifade etti. "Hocalarımızla yoğun emek sarf ediyoruz ve bunun karşılığını alıyoruz. Bize gurur veren bir deneyim oldu." dedi.
15 yaşındaki Zeynep Sena Öztürk ise genç kızlar kategorisinde üçüncü oldu. Yaklaşık 6 yıldır okçulukla ilgilendiğini vurgulayan Öztürk, "Türkiye'de 11 madalyam var. Bu yıl Bulgaristan'da elde ettiğimiz başarılarla çok mutluyum. İstiklal Marşı'mızı gururla okuduk." şeklinde konuştu.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası başarılarıyla emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporculardan 4'ü, son katıldıkları Bulgaristan'daki Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda "genç kızlar"da birinci ve üçüncü, "genç erkekler"de ikinci ve üçüncü oldu.
Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübünün üyeleri, ulusal turnuvaların yanı sıra uluslararası başarılarıyla emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor. Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporculardan 4'ü, son katıldıkları Bulgaristan'daki Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'nda "genç kızlar"da birinci ve üçüncü, "genç erkekler"de ikinci ve üçüncü oldu.