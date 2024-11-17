Bursalı Genç Okçular Uluslararası Arenada Başarılarına Devam Ediyor

Bursa'da faaliyet gösteren Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, sporcularının ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla adından söz ettiriyor. Kulüp, sporcularının emeklerinin karşılığını almasının mutluluğunu yaşıyor.

Başarılarla Dolu Bir Alt Yapı

Akın Ahu başkanlığında 2018 yılında kurulan kulüp, 6 yıldır geleneksel okçuluk eğitimi vermektedir. Kadınlarda yaş sınırı olmaksızın, erkeklerde ise 9-18 yaş aralığında sporcular yetiştiren kulüp, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım gösteriyor.

Sporcular, Türkiye Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda 2022 yılında birincilik ve ikincilik elde ederken, geçtiğimiz yıl ikincilik, bu yıl ise takım halinde birincilik ile büyük bir başarıya daha imza atmışlardır.

Uluslararası Yarışmalardaki Performans

Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması'na son üç yıldır katılan sporcular, 2022 yılında birinci, geçen yıl ise birinci ve üçüncülükle döndü. Bu yıl altı kız ve dört erkek sporcuyla mücadele eden kulüp, genç kızlarda birinci ve üçüncü, genç erkeklerde ise ikinci ve üçüncülük başarısını gösterdi.

Geleneksel Okçuluğu Yaşatmak

Kulüp başkanı Akın Ahu, geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve bu alanda yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. 68 öğrenci ile yeni başarıların peşinde koşacaklarını ifade etti.