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Bursalı Sporcular Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Bursalı 6 sporcu madalya ile döndü, coşkulu bir karşılamaya tanıklık etti.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 21:30
Bursalı Sporcular Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Madalya Kazandı

Bursalı Sporcuların Başarısı

Romanya'nın Cluj kentinde 1-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılan Bursalı 6 sporcu, gösterdikleri başarılarla dikkat çekti. Takım arkadaşları ve aileleri, bu başarılı sporcuları büyük bir sevinçle karşıladı.

Dereceye Giren Sporcular

15 yaş altı kategorisinde mücadele eden sporculardan Berat Demir, 45 kilo sağ ve sol kolda Avrupa şampiyonu unvanını elde etti. Ayrıca, Said Süleyman 55 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olurken, Akif Çağlayan 60 kilo sağ kolda Avrupa ikincisi, sol kolda ise Avrupa üçüncüsü oldu.

18 yaş altı sınıfında yarışan Raşid Mavigil, 60 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olmayı başardı, aynı zamanda sağ kolda Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Yiğit Hamza Karaduman ise 75 kilo sol kolda Avrupa ikincisi oldu.

23 yaş altı kategorisinde Yusuf Demir, 60 kilo sol kolda Avrupa ikinciliğini kazandı.

Coşkulu Karşılama

Başarılarının ardından Bursa'ya dönen bu 6 sporcu, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde büyük bir coşkuyla karşılandı. Sporculara yakınları tarafından meşale yakarak, gül verildi ve büyük bir kutlama yapıldı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren Bursalı 6 sporcu, takım...

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren Bursalı 6 sporcu, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren Bursalı 6 sporcu, takım...

Romanya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dereceye giren Bursalı 6 sporcu, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

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