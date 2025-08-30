DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.473.035,04 -1,12%

Bursaspor 1-0 KCT 1461 Trabzon FK: 40 Bini Aşkın Taraftar Önünde

Bursaspor, KCT 1461 Trabzon FK'yı Atatürk Stadı'nda 1-0 yenerek ligde 2'de 2 yaptı; maçta 40 bini aşkın taraftar ve Zafer Bayramı coşkusu vardı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:40
Bursaspor 1-0 KCT 1461 Trabzon FK: 40 Bini Aşkın Taraftar Önünde

Bursaspor 1-0 KCT 1461 Trabzon FK: 40 Bini Aşkın Taraftar Önünde

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ligin 2. haftasında sahasında KCT 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynandı.

Maç ve Tribün Atmosferi

Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor, yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ter döküyor.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşma kapalı gişe oynandı; 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar maçı takip etti.

Bursaspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde 2'de 2 yaptı.

Maç öncesinde taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla binlerce Türk bayrağı açarak statta coşkulu bir atmosfer oluşturdu.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi Fikstürü Belli Oldu
2
Galatasaray-Çaykur Rizespor: Singo Kadroda, Barış Alper Yok
3
Gençlerbirliği Fenerbahçe Maçına Hazır: Hazırlıklar Tamamlandı
4
Sabalenka ve Djokovic ABD Açık'ta 4. turda
5
Galatasaray 1-0 Çaykur Rizespor | Trendyol Süper Lig 4. Hafta
6
Kasımpaşa 3-2 Gaziantep FK: Şota'dan 'duran top' itirafı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta