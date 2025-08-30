Bursaspor 1-0 KCT 1461 Trabzon FK: 40 Bini Aşkın Taraftar Önünde
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor, ligin 2. haftasında sahasında KCT 1461 Trabzon FK ile karşılaştı. Karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda oynandı.
Maç ve Tribün Atmosferi
Tarihinde Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve yaşadığı kötü süreçlerin ardından alt liglere gerileyen Bursaspor, yeni sezonda Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta ter döküyor.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşma kapalı gişe oynandı; 40 bini aşkın yeşil-beyazlı taraftar maçı takip etti.
Bursaspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak ligde 2'de 2 yaptı.
Maç öncesinde taraftarlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla binlerce Türk bayrağı açarak statta coşkulu bir atmosfer oluşturdu.