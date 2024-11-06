Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Galibiyet Sevinci Yaşıyor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Anorthosis Famagusta takımını 81-66 mağlup etti.

Kition Athletic Center'da Gerçekleşen Maçta Neler Oldu?

Maç, Kition Athletic Center'de oynandı. İlk periyotta etkili bir performans sergileyen Bursaspor, 11 sayılık farkla 18-29 önde kapattı. İkinci çeyrek ise ev sahibi ekip için daha iyi geçti; ancak Bursaspor, devreyi de 42-39 önde tamamlamayı başardı.

Üstün Oyun ile Galibiyet Geldi

Üçüncü periyot, Bursaspor’un hakimi olduğu bir çeyrek oldu. Bu dönemde Bursaspor, 20 sayı üretirken Anorthosis Famagusta'yı sadece 10 sayıda tutmayı başardı. Son çeyreğe 13 sayılık bir avantajla 49-62 giren Bursaspor, karşılaşmanın son bölümünde de üstünlüğünü koruyarak maçı 81-66 kazanarak, beşinci haftada üçüncü galibiyetini elde etti.