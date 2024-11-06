DOLAR
34,19 0,25%
EURO
36,73 2,11%
ALTIN
2.927,04 3,09%
BITCOIN
2.582.636,27 -8,75%

Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Anorthosis Famagusta'yı 81-66 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 23:14
Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Galibiyet Sevinci Yaşıyor

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu 5. haftasında Bursaspor, deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Anorthosis Famagusta takımını 81-66 mağlup etti.

Kition Athletic Center'da Gerçekleşen Maçta Neler Oldu?

Maç, Kition Athletic Center'de oynandı. İlk periyotta etkili bir performans sergileyen Bursaspor, 11 sayılık farkla 18-29 önde kapattı. İkinci çeyrek ise ev sahibi ekip için daha iyi geçti; ancak Bursaspor, devreyi de 42-39 önde tamamlamayı başardı.

Üstün Oyun ile Galibiyet Geldi

Üçüncü periyot, Bursaspor’un hakimi olduğu bir çeyrek oldu. Bu dönemde Bursaspor, 20 sayı üretirken Anorthosis Famagusta'yı sadece 10 sayıda tutmayı başardı. Son çeyreğe 13 sayılık bir avantajla 49-62 giren Bursaspor, karşılaşmanın son bölümünde de üstünlüğünü koruyarak maçı 81-66 kazanarak, beşinci haftada üçüncü galibiyetini elde etti.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yöneticisinden Acun Ilıcalı'ya Yanıt
2
Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı Mağlup Etti
3
Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazırlanıyor
4
Beşiktaş'a Yenik Düşen Malmö'den Teknik Direktör Rydström Açıklamalarda Bulundu
5
RAMS Başakşehir Kopenhag Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
6
Aliağa Petkimspor, Unicaja'ya Farkla Yenildi
7
Tottenham Teknik Direktörü Postecoglou ve Solanke'den Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalar

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?