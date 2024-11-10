DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.743.395,98 -4,64%

Bursaspor, Bahçeşehir Koleji'ni 92-80 Mağlup Etti

Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 92-80 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:25
Bursaspor, Bahçeşehir Koleji'ni 92-80 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor, sahasında Bahçeşehir Koleji ile karşılaştı. Bursaspor, mücadeleyi 92-80'lik skorla kazanarak zorlu bir maçı geride bıraktı.

Bu galibiyet, Bursaspor'un ligdeki performansını güçlendirirken, Bahçeşehir Koleji için ders niteliğinde oldu. Taraftarları önünde etkili bir oyun sergileyen Bursaspor, rakibine karşı üstün bir oyun sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Maçın Detayları

Karşılaşmanın tamamında etkili bir savunma ve hızlı hücumlarla öne çıkan Bursaspor, ligdeki iddiasını sürdürüyor. Bahçeşehir Koleji ise bu maçı geride bırakıp, ertesi haftalar için yeni taktikler geliştirmek durumunda kalacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluk İçin İlerliyor
2
Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti
3
Galatasaray-Samsunspor Maçından Öne Çıkan Notlar
4
Murat İlbilgi, Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
5
33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri Tamamlandı
6
Nesine 2. Lig'de 11. Hafta Maçları Tamamlandı
7
Teksüt Bandırmaspor, Boluspor'u 2-0 Geçti

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek