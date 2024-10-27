DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.318.391,9 -0,56%

Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Mağlup Etti

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 94-90'lık skorla geçti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 15:48
Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Önemli Maç

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında flaş bir karşılaşma yaşandı. Bursaspor Basketbol, Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Bursaspor Basketbol'un Başarılı Performansı

Bursaspor Basketbol, güçlü bir performans sergileyerek rakibini 94-90'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Bu galibiyet, Bursaspor'un ligdeki iddiasını sürdürmesine yardımcı oldu. Takım, gösterdiği üstün oyun ile gelecekteki karşılaşmalar için de umut vaat ediyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 yendi.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emlak Konut, Beşiktaş'ı Zorlu Mücadelede Yendi
2
ITF Uluslararası W35 Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
3
Olimpos'ta Fal Tırmanışı Şenliği Coşkuyla Başladı
4
Hentbol Süper Lig'de Rize Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Berabere Kaldı
5
Bursaspor Basketbol, Türk Telekom'u 94-90 Mağlup Etti
6
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulu: Ahmet Nur Çebi'nin Açıklamaları
7
Beşiktaş Kulübü Genel Kurulunda Kritik Açıklamalar

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek