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Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'u 3-0 Geçti

Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi. Takım, Belediye Kütahyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 21:48
Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'u 3-0 Geçti

Bursaspor, 3. Lig'de Namağlup Devam Ediyor

Bursaspor, Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında evinde Belediye Kütahyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı’nda 42 bin 740 taraftarın katılımıyla gerçekleşti. Taraftarlar, tribünleri tamamen doldurarak kapalı gişe oynanan mücadelede yeşil-beyazlı ekibe büyük destek verdi.

Maç Sonucu ve Taraftar Coşkusu

Karşılaşma, ev sahibinin 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Bursaspor, ligdeki namağlup serisini sürdürdü. Maç esnasında tribünlerde yer alan taraftarlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak amacıyla binlerce Türk bayrağı taşıdı.

Önemli İsim Maçı İzledi

Ayrıca, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da maçı, taraftarların arasında takip etti. Bu durum, maça olan bölgenin yoğun ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da karşılaşmayı taraftarların arasından izledi.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı...

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi. TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da karşılaşmayı taraftarların arasından izledi.

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