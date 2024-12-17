Bursaspor'da Teknik Direktör Batalla ile Yollar Ayrıldı: Başkan Enes Çelik Açıklamalarda Bulundu

Bursaspor'da Teknik Direktör Batalla ile Yollar Ayrıldı
Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan ayrılığın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kulübün bu süreçte sıkıntılı bir dönem yaşadığını ifade etti.
İlk Devre İyi Geçti
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un başkanı, Batalla'nın ayrılmasının ardından yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapmayı planladıklarını belirtti.
Direnci Koruma Vurgusu
Çelik, Bursaspor'un şampiyonluk yolundaki direncinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Ciddi, önemli bir farka sahibiz. Aynı ciddiyetle gittiğimiz zaman hedefimize ulaşacağız" dedi.
Başarı İçin Ortak Sinerji Önemli
Başarıya ulaşmanın yönetim, teknik heyet ve futbolcuların özverisi ile mümkün olacağına inanan Çelik, "Başarı, yönetiminden taraftarına kadar bir sinerjiyle olur" ifadesini kullandı. Ayrıca eleştirilere açık olduğunu ve her yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.
Yeni Teknik Direktör Arayışı
Yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde olduklarını belirten Çelik, şunları söyledi: "Hiçbir teknik adamla görüşmedik, adaylarla ilerleyen günlerde görüşeceğiz". Yönetim kurulu olarak, transfer süreci ve yeni hocanın bakış açısına göre karar vereceklerini aktardı.
Sıkıntılı Sürecin Ardından Umut Var
Başkan Çelik, görevde bulundukları 6 aylık sürecin zorlu geçtiğini ifade ederken, "1,7 milyar lira borçla geldik. Hangi hocaya söylesek, 'Transfer tahtası açılıyor mu?' diye soruyordu" Bursaspor'un geleceği için umutlu olduklarını vurgulayan Çelik, "Geldik geldiğimiz noktada sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bursaspor'a hakkımı helal ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.
Bursaspor'un geleceği için umutlu olduklarını vurgulayan Çelik, "Geldik geldiğimiz noktada sıkıntılı bir süreç yaşadık. Bursaspor'a hakkımı helal ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un kulüp başkanı Enes Çelik, AA muhabirine açıklama yaptı.