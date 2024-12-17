Bursaspor'da Teknik Direktör Batalla ile Yollar Ayrıldı: Başkan Enes Çelik Açıklamalarda Bulundu

Bursaspor'da Teknik Direktör Batalla ile Yollar Ayrıldı

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Arjantinli teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan ayrılığın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çelik, kulübün bu süreçte sıkıntılı bir dönem yaşadığını ifade etti.

İlk Devre İyi Geçti

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta sezonun ilk devresini en yakın rakibinden 11 puan farkla lider tamamlayan Bursaspor'un başkanı, Batalla'nın ayrılmasının ardından yönetim kurulu ile bir değerlendirme yapmayı planladıklarını belirtti.

Direnci Koruma Vurgusu

Çelik, Bursaspor'un şampiyonluk yolundaki direncinin korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Ciddi, önemli bir farka sahibiz. Aynı ciddiyetle gittiğimiz zaman hedefimize ulaşacağız" dedi.

Başarı İçin Ortak Sinerji Önemli

Başarıya ulaşmanın yönetim, teknik heyet ve futbolcuların özverisi ile mümkün olacağına inanan Çelik, "Başarı, yönetiminden taraftarına kadar bir sinerjiyle olur" ifadesini kullandı. Ayrıca eleştirilere açık olduğunu ve her yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirdiğini de sözlerine ekledi.

Yeni Teknik Direktör Arayışı

Yeni bir teknik direktör arayışı içerisinde olduklarını belirten Çelik, şunları söyledi: "Hiçbir teknik adamla görüşmedik, adaylarla ilerleyen günlerde görüşeceğiz". Yönetim kurulu olarak, transfer süreci ve yeni hocanın bakış açısına göre karar vereceklerini aktardı.

Sıkıntılı Sürecin Ardından Umut Var