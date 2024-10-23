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Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Patrioti'yi Geçti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Patrioti'yi 78-63 mağlup ederek ikinci galibiyetini elde etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 22:01
Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Patrioti'yi Geçti

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda Galibiyet Aldı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası B grubu üçüncü haftasında, Türkiye temsilcisi Bursaspor, deplasmanda Slovakya'nın Patrioti ekibiyle karşılaştı. Mücadele, 78-63'lük skorla Bursaspor'un lehine sonuçlandı.

Maçın Periyotları

Karşılaşmanın ilk periyodunu ev sahibi Patrioti, 18-17'lik skorla önde kapattı. Ancak, ikinci periyotta Bursaspor'un performansı yükseldi ve soyunma odasına 37-31'lik skorla önde girdi.

Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren Bursaspor, bu periyodu 58-49 ile tamamladı. Son çeyrekte de kontrolü bırakmayan Bursaspor, maçı 78-63'lik skorla kazandı.

FIBA Kupası'ndaki Durum

Bu galibiyetle birlikte Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki üçüncü haftasında ikinci zaferine ulaştı. Takım, turnuvadaki hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

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