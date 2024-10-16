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Bursaspor İnfo Yatırım FIBA Kupası'nda Galip Geldi

Bursaspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Anorthosis Famagusta'yı 86-79 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 22:44
Bursaspor İnfo Yatırım FIBA Kupası'nda Galip Geldi

Bursaspor'un FIBA Kupası Zaferi

Bursaspor İnfo Yatırım, FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'ndaki mücadelesinde, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Anorthosis Famagusta ile karşılaştı.

Maçın Detayları

Maç, Bursaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşirken, takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Sonuç olarak, Bursaspor, Anorthosis Famagusta'yı 86-79'luk skorla mağlup etmeyi başardı. Bursaspor'un başardığı bu galibiyet, takımın turnuvada ilerlemesi adına önemliydi. Bu sonuçla birlikte Bursaspor, gruptaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin...

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımı ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin...

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımı ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin...

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta takımı ile TOFAŞ Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

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